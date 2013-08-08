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Descatalogado

Radio reloj para iPod o iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Reseñas

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

Disfruta comenzando bien el día: con tu música favorita del iPod/iPhone. Este compacto reloj reproduce y carga los modelos de iPod/iPhone con conector Lightning, incluso con las fundas puestas. Si lo prefieres, despiértate con la radio o el zumbador.

Ver todos los beneficios

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarma dual

  • 2 W

Sintonización digital FM con presintonías

Sintonización digital FM con presintonías

La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning

Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Potencia de salida total de 2 W RMS

Potencia de salida total de 2 W RMS

El sistema tiene 2 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.8

de 4

5

Reseñas

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

06/04/2016

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Esta reseña se realizó para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Esta reseña se realizó para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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