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Descatalogado
AJ3275D/12
Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone
Disfruta comenzando bien el día: con tu música favorita del iPod/iPhone. Este compacto reloj reproduce y carga los modelos de iPod/iPhone con conector Lightning, incluso con las fundas puestas. Si lo prefieres, despiértate con la radio o el zumbador.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
2 W
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.
El sistema tiene 2 W RMS de potencia de salida total. RMS son las siglas en inglés de Media Cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
2.8
de 4
5
Reseñas
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
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Bennie69
06/04/2016
Nederland
Comprador verificado
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
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luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Esta reseña se realizó para AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
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