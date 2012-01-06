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Descatalogado

Radio reloj

AJ3540/12

3.5

| (28) Reseñas

Radio reloj con pantalla de gran tamaño

Práctico radio reloj con pantalla extra grande para una lectura sencilla. Incorpora dos alarmas independientes, una para ti y otra para tu pareja. Despiértate con la radio o el zumbador para empezar el día a tiempo.

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Radio reloj con pantalla de gran tamaño

  • Gran pantalla

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.5

de 4

28

Reseñas

06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3540 Radiowecker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3540 Radiowecker

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio

10/10/2011

Nederland

Nederland

dit product doet wat het moet doen

deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio

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