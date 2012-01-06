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Descatalogado
AJ3540/12
Radio reloj con pantalla de gran tamaño
Práctico radio reloj con pantalla extra grande para una lectura sencilla. Incorpora dos alarmas independientes, una para ti y otra para tu pareja. Despiértate con la radio o el zumbador para empezar el día a tiempo.
Gran pantalla
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
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3.5
de 4
28
Reseñas
nabrik
06/01/2012
Deutschland
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3540 Radiowecker
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3540 Radiowecker
KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio
johnboy1968
10/10/2011
Nederland
dit product doet wat het moet doen
deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3540 Klokradio