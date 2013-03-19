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Descatalogado
AJ5300D/12
Despiértate con tus canciones favoritas
Despierta con energía con este radio reloj y estación base AJ5300D/12 de Philips. La aplicación gratuita de Philips mejora tu experiencia a la hora de despertarte o escuchar la radio, mientras la potencia de salida de 4 W RMS del dispositivo reproduce un sonido potente y nítido. Solo tienes que conectar un iPod o un iPhone.
con conector de 30 patillas
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
4 W
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.
La conexión MP3 permite la reproducción directa de contenido MP3 de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión MP3 también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
3.1
de 4
29
Reseñas
indiyoli
19/03/2013
España
es un producto de gran calidad y bonito diseño
ademas de su bonito diseño, es un producto muy practico y de gran calidad. lo recomiendo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Esta reseña se realizó para AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Esta reseña se realizó para AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone