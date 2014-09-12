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Descatalogado
AJ5305D/12
Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone
Empieza el día con un reloj despertador y estación base de Philips. La aplicación gratuita de Philips mejora tu experiencia al despertar y escuchar la radio, mientras que la potencia de 4 W RMS del equipo proporciona un sonido claro y potente. Solo tienes que conectar el iPod/iPhone, incluso con su funda.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
4 W
No hay mejor forma de despertarse o escuchar la radio que con la aplicación HomeStudio gratuita de Philips. Solo tienes que descargar la aplicación en App Store de Apple para disfrutar de una amplia variedad de emocionantes funciones. La configuración de alarma avanzada, por ejemplo, te aporta mayor flexibilidad para ajustar la alarma, incluidos el volumen, la duración, la fecha y el sonido de la alarma. También disfrutarás de una interfaz de usuario mejorada para escuchar la radio, con funciones de emisoras presintonizadas fáciles de usar.
RMS son las siglas en inglés de Media cuadrática, que se usa como medida típica de la potencia de audio o, en concreto, de la energía eléctrica que se transmite de un amplificador de audio a un altavoz, y se mide en vatios. La cantidad de energía eléctrica que llega al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia de sonido que se genera. Básicamente, los amplificadores están limitados por la cantidad de energía eléctrica que pueden amplificar y los altavoces por la energía eléctrica que pueden convertir en energía acústica sin distorsionar la señal de audio. Cuanto mayor sea la potencia en vatios, mejor será la potencia de sonido emitida por el altavoz.
La radio digital FM te ofrece mayor variedad para tu colección musical en el sistema de audio de Philips. Basta con sintonizar la emisora que quieres preajustar y mantener pulsado el botón de presintonía para memorizar la frecuencia. Puedes almacenar emisoras de radio presintonizadas y así podrás sintonizar tus emisoras favoritas rápidamente sin necesidad de buscar las frecuencias manualmente.
2.1
de 4
34
Reseñas
Andrew1971
12/09/2014
Deutschland
Es ist soooo ein Klasse gerät!!!
Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
dodo1705
20/05/2014
Deutschland
Ein super Gerät!!
Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone
kootje48
10/01/2014
Nederland
Voorlopige beoordeling
Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone