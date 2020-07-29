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Descatalogado

Radio reloj con sintonización digital

AJ7010/12

3.4

| (72) Reseñas

Despiértate

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. La radio y el sonido natural integrado te ofrecen la oportunidad de despertarte con tu fuente favorita. Con visualización del sensor de la temperatura interior y exterior en cualquier momento.

Ver todos los beneficios

con un sonido natural

Despiértate

  • Temperatura interior y exterior

  • Sintonización digital, FM/OM

  • Alarma dual

  • Alarma días laborales/fines semana

La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio reloj de Philips incorpora una serie de pistas de música de relajación. Simplemente escoge entre lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar de un ambiente relajado.

Visualización de la temperatura, tanto del interior como del exterior

Visualización de la temperatura, tanto del interior como del exterior

La información meteorológica en la palma de tu mano. El radio reloj Philips te ofrece la temperatura más reciente disponible. Su sensor de temperatura inteligente muestra la temperatura del exterior en cualquier momento.

Hora y alarma de respaldo para despertar a la hora establecida incluso si se va la luz

Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

72

Reseñas

29/07/2020

France

France

Dommage qu'il n'existe plus !

Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Fecha de uso 2018-07-29

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Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

Fecha de uso 2018-07-29

31/07/2018

Nederland

Nederland

buitensensor stuk

Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu

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Esta reseña se realizó para AJ7010 Klokradio met digitale tuner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7010 Klokradio met digitale tuner

27/12/2015

België

België

Un excellent appareil et très désigne

Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne

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Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

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Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique

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