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Descatalogado
AJ7010/12
Despiértate
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. La radio y el sonido natural integrado te ofrecen la oportunidad de despertarte con tu fuente favorita. Con visualización del sensor de la temperatura interior y exterior en cualquier momento.
Temperatura interior y exterior
Sintonización digital, FM/OM
Alarma dual
Alarma días laborales/fines semana
Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio reloj de Philips incorpora una serie de pistas de música de relajación. Simplemente escoge entre lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar de un ambiente relajado.
La información meteorológica en la palma de tu mano. El radio reloj Philips te ofrece la temperatura más reciente disponible. Su sensor de temperatura inteligente muestra la temperatura del exterior en cualquier momento.
Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.
3.4
de 4
72
Reseñas
vaneshb
29/07/2020
France
Dommage qu'il n'existe plus !
Pourquoi à chaque fois qu'un produit est bien il ne se fait plus ? double alarme, volume de réveil croissant, luminosité variable avec vrai faible intensité, température intérieure/extérieure... à quel modèle cela correspond-il aujourd'hui ? Je voulais le même pour mes enfants...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Fecha de uso 2018-07-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
Fecha de uso 2018-07-29
Eddie57
31/07/2018
Nederland
buitensensor stuk
Mooie wekkerradio werkt goed Maar mijn buitensensor is stuk en nu staat de temeratuur op F wat nu
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7010 Klokradio met digitale tuner
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danjo23
27/12/2015
België
Un excellent appareil et très désigne
Le son pourrait être un peu plus puissant. Le mode d'emploi est assez complexe (surtout que j'en ai acheté deux pour mon épouse et moi même) et faire prendre à chacun une température extérieure différente n'a pas été simple. Mais une fois qu'il est maîtrisé l'appareil donne les résultats attendus le tout avec en plus un joli désigne
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7010 Radio réveil avec tuner numérique
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