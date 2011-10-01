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Descatalogado
AJ7040D/12
Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone
Comienza bien el día con tu música favorita del iPod/iPhone. Este elegante sistema docking con altavoces Bass Reflex incorporados ofrece graves profundos y un sonido potente. Si lo prefieres puedes despertar con la radio o un zumbador con su alarma dual.
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
Con el control remoto todo en uno, ahora puedes navegar tanto por el sistema de música de Philips y el iPod/iPhone a través de cientos de canciones fácilmente con un solo botón del mando. Se muestra información que indica la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.
El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.
3.3
de 4
3
Reseñas
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Ventajas
mooi uiterlijk
Contras
geluid via FM te zware bas
Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Fecha de uso 2018-02-22
Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Fecha de uso 2018-02-22