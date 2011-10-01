ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Imagen solo del producto
  • Imagen solo del producto

Descatalogado

estación base para iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Reseñas

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

Comienza bien el día con tu música favorita del iPod/iPhone. Este elegante sistema docking con altavoces Bass Reflex incorporados ofrece graves profundos y un sonido potente. Si lo prefieres puedes despertar con la radio o un zumbador con su alarma dual.

Ver todos los beneficios

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone

Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone

Con el control remoto todo en uno, ahora puedes navegar tanto por el sistema de música de Philips y el iPod/iPhone a través de cientos de canciones fácilmente con un solo botón del mando. Se muestra información que indica la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda

El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

3

Reseñas

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Ventajas

mooi uiterlijk

Contras

geluid via FM te zware bas

Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Fecha de uso 2018-02-22

Esta reseña se realizó para AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Fecha de uso 2018-02-22

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.