ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía del producto delantera
  • Fotografía con detalles del producto
  • Fotografía del producto alternativa

Descatalogado

estación base para iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Reseñas

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

Empieza bien cada día con la música favorita de tu iPod/iPhone con conector Lightning. Con altavoces Bass Reflex integrados, esta elegante estación base de Philips ofrece un sonido rico y potente con graves profundos.

Ver todos los beneficios

con esta estación base

Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarma dual

  • 20 W

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone

Mando a distancia todo en uno para el sistema y el iPod o iPhone

Con el control remoto todo en uno, ahora puedes navegar tanto por el sistema de música de Philips y el iPod/iPhone a través de cientos de canciones fácilmente con un solo botón del mando. Se muestra información que indica la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.5

de 4

2

Reseñas

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Esta reseña se realizó para AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Esta reseña se realizó para AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.