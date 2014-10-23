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Descatalogado
AJ7045D/12
Despiértate con el magnífico sonido de tu iPod/iPhone
Empieza bien cada día con la música favorita de tu iPod/iPhone con conector Lightning. Con altavoces Bass Reflex integrados, esta elegante estación base de Philips ofrece un sonido rico y potente con graves profundos.
con conector Lightning
para iPod/iPhone
FM, alarma dual
20 W
El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
Con el control remoto todo en uno, ahora puedes navegar tanto por el sistema de música de Philips y el iPod/iPhone a través de cientos de canciones fácilmente con un solo botón del mando. Se muestra información que indica la lista de reproducción, álbum, artista, género o la pista. Esta navegación ofrece un control rápido y a la vez sencillo de cientos de archivos de música con una sola mano y garantiza una experiencia exclusiva al usuario.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
2.5
de 4
2
Reseñas
chris307mar
23/10/2014
Italia
Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.
Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ7045D Docking station per iPod/iPhone
oxo90
25/12/2013
France
Un rien qui gâche l'excellence
Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.
Esta reseña se realizó para AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone
Esta reseña se realizó para AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone