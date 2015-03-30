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Descatalogado
AJ7050D/12
Despiértate con la mejor música
Reproduce y carga tus iPod/iPhone/iPad a través del conector Lightning y disfruta de un sonido claro y rico. Este moderno reloj despertador dispone de un puerto USB extra que te permite cargar un dispositivo adicional a la vez y despertarte a tiempo
con conector Lightning
para iPod/iPhone/iPad
Puerto USB para carga
8 W, FM, alarma dual
Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.
Al conectar el iPod, iPhone o iPad, el reloj de estos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.
2.0
de 4
2
Reseñas
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Esta reseña se realizó para AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Esta reseña se realizó para AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Esta reseña se realizó para AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Esta reseña se realizó para AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad