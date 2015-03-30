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Descatalogado

estación base para iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Reseñas

Despiértate con la mejor música

Reproduce y carga tus iPod/iPhone/iPad a través del conector Lightning y disfruta de un sonido claro y rico. Este moderno reloj despertador dispone de un puerto USB extra que te permite cargar un dispositivo adicional a la vez y despertarte a tiempo

Ver todos los beneficios

con esta estación base para iPod/iPhone/iPad

Despiértate con la mejor música

  • con conector Lightning

  • para iPod/iPhone/iPad

  • Puerto USB para carga

  • 8 W, FM, alarma dual

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

USB extra para cargar un smartphone o una tableta adicional

Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod, iPhone o iPad

Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod, iPhone o iPad

Al conectar el iPod, iPhone o iPad, el reloj de estos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.0

de 4

2

Reseñas

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Esta reseña se realizó para AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Esta reseña se realizó para AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Esta reseña se realizó para AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Esta reseña se realizó para AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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