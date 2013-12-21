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Descatalogado
AS141/05
Libera tu música y carga tu teléfono Android
Esta estación base reproduce y carga tu teléfono Android e incluso te despierta con canciones del teléfono o de la radio. Descarga la aplicación gratuita, que incluye la función de música Songbird, para disfrutar de una estupenda gestión de la música y más funciones exclusivas.
para Android
FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo permite conectar fácilmente la mayoría de teléfonos Android, tanto si la toma de conexión del teléfono está en la parte inferior, como en el lateral o en la parte superior. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase y es adecuada para teléfonos Android de distintos fabricantes, en los que la posición y orientación de la toma de conexión micro USB no es estándar. El altavoz base también es ajustable para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal, con lo que podrás conectar el teléfono Android en el centro del altavoz.
La aplicación DockStudio de Philips gratuita ofrece una amplia variedad de funciones exclusivas para tus altavoces base. Puedes escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo, explorar tu colección de música y compartir lo que estás escuchando con amigos a través de Facebook o fotos de los artistas en Flickr. La aplicación incluye la función de música Songbird, para que puedas descubrir, reproducir y sincronizar contenidos multimedia perfectamente entre el PC y los dispositivos Android. En el modo de reloj, la aplicación te permite configurar varias alarmas musicales personalizadas y te ofrece informes meteorológicos actualizados. Completamente gratuita, la aplicación puede descargarse en Google Play.
Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz que ofrece un sonido fabuloso. Este altavoz base de Philips reproduce música desde tus dispositivos Android a través de Bluetooth. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita DockStudio de Philips y el Bluetooth se activará automáticamente y se conectará una vez que el dispositivo esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido potente y excepcional con una comodidad sin igual. Es difícil encontrar algo que suene igual de bien.
3.2
de 4
31
Reseñas
amf1954
21/12/2013
España
Muy estetico y funcional excelente producto
Muy estetico y funcional excelente producto, la mejor manera de mantener tu teléfono a plena carga y despertar con musica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS141 docking speaker with Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS141 docking speaker with Bluetooth®
andydyble
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS141 docking speaker with Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Terri27
27/09/2012
United Kingdom
sound is really great!
I bought this item to use with my samsung galaxy s2 and its great, the sound quality is excellent, I can also use it with other bluetooth devices aswel to pay music through. I love it a great buy!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS141 docking speaker with Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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