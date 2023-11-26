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Altavoz base con Bluetooth®
Descatalogado
Asistencia
AS141/12
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Puedo transmitir música a través de la estación Philips si mi teléfono no está conectado?
¿Puedo recibir SMS y notificaciones mientras mi teléfono está acoplado en la base Philips?
¿Cómo consigo la app DockStudio para mi estación Philips?
¿Cómo limpio mi dispositivo Philips?