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Descatalogado
Libera tu música y carga tu teléfono Android
Este altavoz ofrece un sonido excepcional con un gran estilo. Conecta tu teléfono Android para reproducir y cargar o carga un segundo dispositivo a través de USB. El altavoz incluye Songbird para facilitar la sincronización de música entre el teléfono y el PC.
para Android
FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo permite conectar fácilmente la mayoría de teléfonos Android, tanto si la toma de conexión del teléfono está en la parte inferior, como en el lateral o en la parte superior. Esta flexibilidad extrema es la primera de su clase y es adecuada para teléfonos Android de distintos fabricantes, en los que la posición y orientación de la toma de conexión micro USB no es estándar. El altavoz base también es ajustable para colocar el teléfono en posición vertical u horizontal, con lo que podrás conectar el teléfono Android en el centro del altavoz.
Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz que ofrece un sonido fabuloso. Este altavoz base de Philips reproduce música desde tus dispositivos Android a través de Bluetooth. Solo tienes que descargar la aplicación gratuita DockStudio de Philips y el Bluetooth se activará automáticamente y se conectará una vez que el dispositivo esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido potente y excepcional con una comodidad sin igual. Es difícil encontrar algo que suene igual de bien.
4.0
de 4
36
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
ikke1
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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Piet1951
19/06/2013
Nederland
mooi product
mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®
Sí, recomiendo este producto
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