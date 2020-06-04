He probado la AquaTouch Wet & Dry AT620/14 de Philips varias veces durante una semana, con barba de no mas de 2 dias. Para mi, el peor escenario. Evito afeitarme dos dias seguidos ya que me irrita mucho la piel. En seco el afeitado es suave, mejor que mi antigua afeitadora Philips de hace mas de 20 años, pero es de esperar simplemente por contar con cuchillas nuevas. Lo sorprendente es el resultado en humedo. La sensacion es como si me hubiera afeitado con la maquinilla manual, y mucho mas rapido. Quiza no tan apurado como despues de la ultima pasada a contrapelo de mi maquinilla manual, pero si a un 90%. He de confesar que la primera vez fui un poco desastre, lo moje todo. Me llegue a plantear si deberia afeitarme en la ducha. La segunda fue mucho mejor, me puse la cantidad justa de gel, menos que para un afeitado manual y procure sacudir el agua de la maquinilla tras cada pasada. Otro detalle sencillo pero que para mi tiene mucho valor es la luz de la bateria. Muchas veces me he quedado sin bateria en medio de un afeitado y he tenido que terminar con la maquinilla enchufada a la red electrica, con el cable tirante y no siempre tienes un enchufe al lado del lavabo. La AquaTouch Wet & Dry AT620/14 tiene una luz que te indica que la bateria esta baja, pero suficiente para terminar el afeitado tranquilamente, incluso para un afeitado mas. No intentare un tercero, ya que no podria terminar el afeitado en humedo con la maquinilla enchufada. Como detalle a mejorar, pese a abrir la maquinilla y ponerla bajo el grifo para su limpieza, es dificil limpiar los pelos de la base de los pivotes. Ademas, es la unica parte blanca, con lo que resaltan mas. En resumen, me quedo con la nueva AquaTouch Wet & Dry AT620/14 y el afeitado en humedo con gel. Gracias Philips!