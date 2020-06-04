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  • Magnífica protección de la piel, afeitado suave
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  • Magnífica protección de la piel, afeitado suave
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Descatalogado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

AT620/14

3.9
| (27) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Magnífica protección de la piel, afeitado suave
Ahora puedes disfrutar de un refrescante afeitado sin tener que preocuparte por dañar tu piel. Utiliza AquaTouch con el gel o la espuma de afeitado para aumentar el bienestar de la piel. El sellado Aquatec garantiza un resultado seguro, refrescante y húmedo. Si tienes prisa, también podrás hacerlo en seco.
Ver todos los beneficios

Magnífica protección de la piel, afeitado suave

  • Cabezal de afeitado CloseCut

  • Wet & Dry

  • Recortador

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante o en seco fácil

Aquatec: afeitado en húmedo refrescante o en seco fácil

El sellado Aquatec de la afeitadora la hace 100 % resistente al agua. Úsala en la ducha con tu gel favorito para proteger más la piel. Naturalmente, también puedes afeitarte cómodamente en seco. Cuando termines, solo tienes que desplegar los cabezales y enjuagarlos bajo el grifo para limpiar la afeitadora fácilmente.

Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.

Las cuchillas CloseCut se deslizan para ofrecer un corte suave y al ras.

Las cuchillas CloseCut disponen de bordes redondeados que se deslizan suavemente por la piel, por lo que siempre obtendrás un afeitado al ras y cómodo.

Rendimiento de la cuchilla consistente durante hasta 2 años.

Rendimiento de la cuchilla consistente durante hasta 2 años.

Para un rendimiento óptimo, sustituye los cabezales cada dos años.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

27

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

04/06/2020

España

España

Comprador verificado

Afieta bien

Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.

Ventajas

De mis amigos

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

18/12/2018

España

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Muy buena

Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.

Sí, recomiendo este producto

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12/12/2018

España

España

Gran producto

Esta afeitadora es genial, el apurado es magnífico, su manejo es fácil y práctico y el que sea tanto en seco como en húmedo me viene estupendamente. Se trata, sin duda, de una buena compra.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry

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