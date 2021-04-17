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Descatalogado

CD Soundmachine

AZ127/12

3.5
| (17) Reseñas
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Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. El elegante y compacto AZ127 te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.
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  • CD

  • casete

Reproduce discos CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.

Pletina de casete con parada automática

Pletina de casete con parada automática

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Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 4

17

Reseñas

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Ventajas

works very well

Contras

nothing to report

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

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27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

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Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine

06/11/2024

France

France

Comprador verificado

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Ventajas

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Contras

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD

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