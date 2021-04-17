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Descatalogado
AZ127/12
CD
casete
Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio le permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y solo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.
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Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
3.5
de 4
17
Reseñas
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Comprador verificado
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Ventajas
works very well
Contras
nothing to report
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 CD Soundmachine
Sí, recomiendo este producto
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Louisinette
06/11/2024
France
Comprador verificado
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Ventajas
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Contras
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AZ127 Lecteur de CD