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BAR310/60
Portafiltro de Baristina
Baristina utiliza un portafiltro único: solo desliza el mango y comienza a preparar el café automáticamente. Elige tu color preferido, o uno de los dos estilos de madera, y comienza a personalizar tu Baristina.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Portafiltro
total
recurring payment
Personaliza tu Baristina con una gran variedad de mangos de colores o de madera maciza.
¿Has terminado? Pulsa el botón para expulsar la pastilla y desechar los posos. Sin golpear, sin problemas.
Nuestro sistema único hace que el portafiltro inicie la preparación de tu café.
País de origen
Características técnicas
Características generales
Servicio
Sostenibilidad
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