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    • Portafiltro Baristina Portafiltro Baristina Portafiltro Baristina
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      BARISTINA Portafiltro

      BAR310/90

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Portafiltro Baristina

      Baristina utiliza un portafiltro único: solo desliza el mango y comienza a preparar el café automáticamente. Elige tu color preferido, o uno de los dos estilos de madera, y comienza a hacer que tu Baristina sea única.

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      BARISTINA
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      BARISTINA

      Portafiltro

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      Portafiltro Baristina

      • Rojo frambuesa
      Elige tu estilo

      Elige tu estilo

      Personaliza tu Baristina con una gran variedad de mangos de colores o de madera maciza.

      Para, expulsa, desecha.

      Para, expulsa, desecha.

      ¿Has terminado? Pulsa el botón para expulsar la pastilla y desechar los posos. Sin golpear, sin problemas.

      Desliza para comenzar

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      Nuestro sistema único hace que el portafiltro inicie la preparación de tu café.

      Especificaciones técnicas

      • País de origen

        Fabricado en
        Rumanía
        Diseñada en
        Países Bajos

      • Características técnicas

        Peso del producto
        0,175 kg
        Dimensiones del producto
        65 mm (ancho), 75 mm (alto), 175 mm (profundidad)

      • Características generales

        Piezas aptas para el lavavajillas
        Ninguno

      • Servicio

        3 años de garantía

      • Sostenibilidad

        Material de embalaje
        >95 % reciclado y 100 % reciclable

      Badge-D2C

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