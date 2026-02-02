Prepara. Guarda. Composta.

¿Guardas los posos de café usados ​​para compostar? Nuestro contenedor para posos es el accesorio perfecto, ya que se adapta fácilmente a tu cafetera Philips Baristina. Olvídate de ir a la basura. ¿Terminaste tu café? Simplemente presiona el botón y tira los posos al contenedor de posos. Fabricado con un 60 % de plástico reciclado y con el icónico diseño de Baristina, nuestro contenedor de posos complementará a la perfección tu cafetera espresso para una apariencia uniforme.