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BAR313/00
Prepara. Guarda. Composta.
¿Guardas los posos de café usados para compostar? Nuestro contenedor para posos es el accesorio perfecto, ya que se adapta fácilmente a tu cafetera Philips Baristina. Olvídate de ir a la basura. ¿Terminaste tu café? Simplemente presiona el botón y tira los posos al contenedor de posos. Fabricado con un 60 % de plástico reciclado y con el icónico diseño de Baristina, nuestro contenedor de posos complementará a la perfección tu cafetera espresso para una apariencia uniforme.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Contenedor de posos de café blanco
total
recurring payment
Nuestra caja para posos de café es tu solución práctica para guardar los posos de café usados antes de vaciarlos en los residuos orgánicos. Guarda hasta 20 pastillas a la vez.
Deja que el lavavajillas se encargue del trabajo sucio. Nuestra caja para posos de café es apta para lavavajillas, dejándote más tiempo para disfrutar de tu café.
Cualquiera de los dos colores que elijas, la caja para posos de café completa tu look Baristina.
País de origen
Especificaciones técnicas
Peso y dimensiones
Servicio
Sostenibilidad
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