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      Accesorio Philips Baristina Contenedor de posos de café negro

      BAR313/60

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Prepara. Guarda. Composta.

      ¿Guardas los posos de café usados ​​para compostar? Nuestro contenedor para posos es el accesorio perfecto, ya que se adapta fácilmente a tu cafetera Philips Baristina. Olvídate de ir a la basura. ¿Terminaste tu café? Simplemente presiona el botón y tira los posos al contenedor de posos. Fabricado con un 60 % de plástico reciclado y con el icónico diseño de Baristina, nuestro contenedor de posos complementará a la perfección tu cafetera espresso para una apariencia uniforme.

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      Accesorio Philips Baristina

      Contenedor de posos de café negro

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      Guarda las pastillas para residuos orgánicos.

      • Prepara. Guarda. Composta. Guarda las pastillas para residuos orgánicos.
      • Más preparación, menos limpieza. Apta para lavavajillas.
      • Una combinación perfecta. Conjunto a juego o un toque de contraste.

      Guarda las pastillas para residuos orgánicos

      Nuestra caja para posos de café es tu solución práctica para guardar los posos de café usados antes de vaciarlos en los residuos orgánicos. Guarda hasta 20 pastillas a la vez.

      Apta para lavavajillas

      Deja que el lavavajillas se encargue del trabajo sucio. Nuestra caja para posos de café es apta para lavavajillas, dejándote más tiempo para disfrutar de tu café.

      Conjunto a juego o un toque de contraste.

      Cualquiera de los dos colores que elijas, la caja para posos de café completa tu look Baristina.

      Especificaciones técnicas

      • País de origen

        Fabricado en
        China
        Diseñada en
        Países Bajos

      • Especificaciones técnicas

        Capacidad
        912 ml (Aproximadamente 20 pastillas)

      • Peso y dimensiones

        Anchura del producto
        105 mm (Diámetro)
        Altura del producto
        148 mm (Altura con tapa puesta)
        Peso del producto
        0,25 kg

      • Servicio

        3 años de garantía

      • Sostenibilidad

        Material de embalaje
        Papel 100 % reciclado
        Material de embalaje reciclado
        62% de plástico reciclado

      Badge-D2C

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