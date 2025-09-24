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Bodygroom series 3000 BG3005/15 Afeitadora corporal apta para la ducha
Descatalogado
Asistencia
BG3005/15
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¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
Serie 7000Almacenamiento de disco
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Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño