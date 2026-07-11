Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Sistema de afeitado Triple Protect
Resultados apurados en la piel
Peines-guía bidireccionales
100 % impermeable
El sistema de afeitado Triple Protect cuenta con puntas en forma de perla para una mayor comodidad en la piel y orificios en forma de diamante para adaptarse a la piel sin esfuerzo, mientras que el protector minimiza significativamente la irritación de la piel.
Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte te ofrece la experiencia de afeitado apurado precisa que necesitas. Incluye nuestra lámina de afeitado con forma de diamante que funciona a la perfección para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.
Con largos personalizables de 2 o 3 mm para adaptarse a tu estilo, los peines-guía bidireccionales recortan en cualquier dirección, lo que garantiza un afeitado eficaz y sin esfuerzo en todo el cuerpo, incluso en las zonas íntimas.
4.1
de 4
742
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
11/07/2026
España
Comprador verificado
Me gusta mucho
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-03
3riic_7
12/06/2026
España
Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional
Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-06-12
Djbc
30/04/2026
España
Genial
Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.
Ventajas
No duele
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect
Date of Use 2026-04-30
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra