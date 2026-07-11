ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
  • Afeitado corporal suave y sin esfuerzo

Body GroomerCon sistema de afeitado Triple Protect

BG3485/15

4.1
| (742) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Afeitado corporal suave y sin esfuerzo
Disfruta de un afeitado corporal sin esfuerzo y mayor comodidad para la piel: el sistema de afeitado Triple Protect garantiza un afeitado apurado y suave, incluso en las zonas sensibles, mientras que el peine-guía de 2, 3 o 5 mm te ayuda a crear un look definido y recortado.
Ver todos los beneficios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para unos resultados apurados y cómodos

Afeitado corporal suave y sin esfuerzo

  • Sistema de afeitado Triple Protect

  • Resultados apurados en la piel

  • Peines-guía bidireccionales

  • 100 % impermeable

Tecnología de corte patentada para ser suave con la piel

Tecnología de corte patentada para ser suave con la piel

El sistema de afeitado Triple Protect cuenta con puntas en forma de perla para una mayor comodidad en la piel y orificios en forma de diamante para adaptarse a la piel sin esfuerzo, mientras que el protector minimiza significativamente la irritación de la piel.

Afeitado suave y apurado de 0,2 mm de longitud

Afeitado suave y apurado de 0,2 mm de longitud

Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte te ofrece la experiencia de afeitado apurado precisa que necesitas. Incluye nuestra lámina de afeitado con forma de diamante que funciona a la perfección para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.

Peines-guía de fácil montaje para recortar el pelo en cualquier dirección

Peines-guía de fácil montaje para recortar el pelo en cualquier dirección

Con largos personalizables de 2, 3 o 5 mm para adaptarse a tu estilo, los peines-guía bidireccionales recortan en cualquier dirección, lo que garantiza un afeitado eficaz y sin esfuerzo en todo el cuerpo, incluso en las zonas íntimas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

742

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

12/06/2026

España

España

Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional

Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

30/04/2026

España

España

Genial

Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.

Ventajas

No duele

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. Al registrarte en Philips.com en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra