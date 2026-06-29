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  • Cuidado suave para la piel, afeitado corporal completo
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Body Groomer 5000 SeriesCon sistema de afeitado Triple Protect

BG5480/15

4.2
| (632) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Cuidado suave para la piel, afeitado corporal completo
Disfruta de un afeitado apurado y suave por todo el cuerpo, incluidas las zonas íntimas, sin sacrificar la comodidad de la piel, con 3 posiciones de longitud para gozar de un corte versátil. Además, el accesorio plegable para la espalda, te ayuda con las zonas de difícil acceso.
Ver todos los beneficios
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para unos resultados limpios y suaves con la piel en todo el cuerpo

Cuidado suave para la piel, afeitado corporal completo

  • Sistema de afeitado Triple Protect

  • Resultados apurados en la piel

  • Accesorio plegable trasero

  • Peines-guía bidireccionales

  • 100 % impermeable

Tecnología de corte patentada para ser suave con la piel

Tecnología de corte patentada para ser suave con la piel

El sistema de afeitado Triple Protect cuenta con puntas en forma de perla para una mayor comodidad en la piel y orificios en forma de diamante para adaptarse a la piel sin esfuerzo, mientras que el protector minimiza significativamente la irritación de la piel.

Afeitado suave y apurado de 0,2 mm de longitud

Afeitado suave y apurado de 0,2 mm de longitud

Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte te ofrece la experiencia de afeitado apurado precisa que necesitas. Incluye nuestra lámina de afeitado con forma de diamante que funciona a la perfección para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.

Para un gran alcance en zonas de difícil acceso

Para un gran alcance en zonas de difícil acceso

Nuestro nuevo accesorio plegable para la espalda ofrece una mejor experiencia ergonómica y mejora significativamente la accesibilidad en todo el cuerpo. El mango dispone de varios ajustes para permitir un afeitado cómodo desde todos los lados.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

632

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

29/06/2026

España

España

Muy contento con su resultado.

Muy buena primera experiencia. Me ha sorprendido mucho su funcionamiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-29

11/04/2026

España

España

This BG5475 is significantly better than BG3015

I bought this Phillips body groomer bg5475 last week because my previous device, Philips bodygroom bg3015 stopped working after 5 years. I have been using my previous BG3015 regularly, changing blades regularly and it was doing its job very well, but this new bg5475 is significantly better by a noticeable margin. Don't get me wrong - they both were getting the job of removing hard and leaving a clean "shave-like" skin, but the BG3015 was always catching hair and pulling them and hurting and frequently cutting me too, even with new blades. Which is OK, but it was not the most comfortable close-shaving experience. But with this new bg5475, even though didn't want to buy it, but after buying it I am impressed that it has resolved all downsides of the BG3015. It has new blades design (which doesn't look like it from the pictures) and the new blades don't catch hair, they don't cut you and you can just perfectly comfortably shave anywhere without having to worry about maybe getting cut. Seriously, this is much better than the older model bg3015 (at least the one I bought 5 years ago) and even though the blades seem similar, they are very different (also the old blade covers for trimming don't fit on the new blade) and they are so much better! I initially wasn't happy about buying this, but after having bought it and used it extensively I am just happy that I have a device that does the job so much better, specially for a close-cut shave.

Ventajas

Does not catch hair, does not cut skin, does not get stuck, is safe to use anywhere, charges through USB 5V/1A

Contras

It costs more money

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

10/09/2025

España

España

Comprador verificado

Cumple perfectamente

Buena calidad del producto, acceso a todas las partes del cuerpo, buena duración bateria y carga

Ventajas

cumple con todo

Contras

Accesorio un poco delicado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 5000 BG5021/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

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