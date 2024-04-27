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Peine-guía ajustable de 5 longitudes (3, 5, 7, 9, 11 mm)
Afeitadora 4D con seguimiento contornos
80 min de uso sin cable / 1 h de carga
Hasta 5 años de garantía
Ahora puedes recortar y afeitar con confianza cualquier zona debajo del cuello con un solo aparato. Utiliza el recortador y afeitadora para todo el cuerpo Philips BodyGroom 7000 para recortar con un solo accesorio y obtener un resultado uniforme en la espalda, los hombros, el pecho, los abdominales, las axilas, los brazos, las ingles y las piernas.
Gracias al cabezal pivotante en 4 direcciones, esta afeitadora corporal ajustable se adapta a todos los contornos de tu cuerpo para lograr el afeitado más apurado.
El recortador integrado con peine-guía ajustable está diseñado para ofrecer más potencia para cortar incluso el pelo más grueso. Consigue un aspecto natural o un resultado más apurado gracias al peine-guía ajustable en 5 posiciones con longitudes de corte que oscilan entre los 3 mm y los 11 mm.
4.2
de 4
462
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
CGolik
27/04/2024
España
Comprador verificado
5 años con esta maravilla
Fue un regalo de cumpleaños hace 5 años y a la fecha funciona perfecto, la autonomía de la batería es increíble, los materiales son de primera calidad, sin duda podría recomendarlo sin miedo a equivocarme.
Ventajas
En general es un producto robusto y duradero.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable
PH1933
09/01/2024
España
Comprador verificado
Maquina perfecta
Es buenísima la máquina, afeita el cuerpo sin tirones de ninguno tipo ni corté, rápida y buena, la única contra que tiene, es que si vas deprisa y coge una parte del cuerpo con que no sea recta, la cuchilla se sale, pero por todo los demás muy buena
Ventajas
Es muy rápida afeitando
Contras
Si coges partes del cuerpo que no son rectas se cae la cuchilla si vas deprisa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable
Chuso70
10/11/2023
España
Comprador verificado
Rápida y eficaz
Muy buena máquina. Cubre todas mis espectativas. Poco pesada y buen corte.
Ventajas
Buena batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.