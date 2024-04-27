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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

Bodygroom Series 7000Recortador corporal e íntimo impermeable

BG7025/15

4.2
| (462) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
La serie 7000, con sus exclusivos cabezales de afeitado dobles y su avanzada tecnología de seguridad, te permite cambiar con seguridad entre afeitado y recorte. Obtén resultados precisos con la afeitadora 4D de seguimiento de contornos y el recortador de 5 longitudes en cualquier parte del cuerpo.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Seguimiento de contornos 4D y protección avanzada de la piel

Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

  • Peine-guía ajustable de 5 longitudes (3, 5, 7, 9, 11 mm)

  • Afeitadora 4D con seguimiento contornos

  • 80 min de uso sin cable / 1 h de carga

  • Hasta 5 años de garantía

Cabezales de corte y afeitado específicos en un diseño integrado

Ahora puedes recortar y afeitar con confianza cualquier zona debajo del cuello con un solo aparato. Utiliza el recortador y afeitadora para todo el cuerpo Philips BodyGroom 7000 para recortar con un solo accesorio y obtener un resultado uniforme en la espalda, los hombros, el pecho, los abdominales, las axilas, los brazos, las ingles y las piernas.

Afeitado corporal cómodo y apurado con seguimiento de los contornos de 4D

Afeitado corporal cómodo y apurado con seguimiento de los contornos de 4D

Gracias al cabezal pivotante en 4 direcciones, esta afeitadora corporal ajustable se adapta a todos los contornos de tu cuerpo para lograr el afeitado más apurado.

Controla la longitud del pelo con el recortador ajustable integrado

Controla la longitud del pelo con el recortador ajustable integrado

El recortador integrado con peine-guía ajustable está diseñado para ofrecer más potencia para cortar incluso el pelo más grueso. Consigue un aspecto natural o un resultado más apurado gracias al peine-guía ajustable en 5 posiciones con longitudes de corte que oscilan entre los 3 mm y los 11 mm.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

462

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

27/04/2024

España

España

Comprador verificado

5 años con esta maravilla

Fue un regalo de cumpleaños hace 5 años y a la fecha funciona perfecto, la autonomía de la batería es increíble, los materiales son de primera calidad, sin duda podría recomendarlo sin miedo a equivocarme.

Ventajas

En general es un producto robusto y duradero.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable

09/01/2024

España

España

Comprador verificado

Maquina perfecta

Es buenísima la máquina, afeita el cuerpo sin tirones de ninguno tipo ni corté, rápida y buena, la única contra que tiene, es que si vas deprisa y coge una parte del cuerpo con que no sea recta, la cuchilla se sale, pero por todo los demás muy buena

Ventajas

Es muy rápida afeitando

Contras

Si coges partes del cuerpo que no son rectas se cae la cuchilla si vas deprisa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable

10/11/2023

España

España

Comprador verificado

Rápida y eficaz

Muy buena máquina. Cubre todas mis espectativas. Poco pesada y buen corte.

Ventajas

Buena batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Recortador corporal e íntimo impermeable

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

  1. La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.