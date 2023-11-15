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Afeitadoras Corporales
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Bodygroom Series 7000 Recortador corporal e íntimo impermeable
Asistencia
BG7025/15
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Instrucciones de uso
Declaración de conformidad de la UE
Todas (11)
¿Puedo utilizar la afeitadora corporal de Philips sin el peine-guía?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Puedo usar la afeitadora Philips enchufada?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
Bodygroom series 7000 Funda rígida
Bodygroom series 7000Peine-guía ajustable de 3-11 mm
Bodygroom series 7000Unidad de corte
ShaversCepillo de limpieza
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
Mi afeitadora o cortapelos Philips no funciona
Mi afeitadora o cortapelos Philips hace un ruido extraño
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