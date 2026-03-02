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Sistema de afeitado Triple Protect
Cabezal flexible 2D
Cuchillas del recortador suaves con la piel
Resultados apurados en la piel
100 % impermeable
El innovador sistema de doble cabezal te ofrece un afeitado uniforme y apurado que deja la piel suave y fresca, o un recortado preciso que complementa a la perfección tu estilo único. Esta afeitadora ofrece la versatilidad que necesitas.
El sistema de afeitado Triple Protect cuenta con puntas en forma de perla para una mayor comodidad en la piel y orificios en forma de diamante para adaptarse a la piel sin esfuerzo, mientras que el protector minimiza significativamente la irritación de la piel.
Gracias a la tecnología de seguimiento de los contornos, el cabezal flexible 2D adapta el cabezal de afeitado para seguir los contornos de las diferentes zonas del cuerpo. Atrapa incluso el vello más difícil.
4.4
de 4
120
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Ricky86
02/03/2026
España
Comprador verificado
Va genial para rasurar todo el cuerpo
Corta pelo todos los lugares del cuerpo va genial la recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
16/11/2025
España
Parte de la promoción
Sorprendido para muy bien!
Pensé que sería como todas....pero la he utilizado para las partes íntimas y está super bien... Con el adaptador no te cortaras nada , y luz, aunque parezca una tontería, está súper genial!
Ventajas
Luz, no te corta
Contras
De momento ninguna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
10/11/2025
España
Parte de la promoción
Una sistema de recorte y afeitado incríble
Estoy contento con este artículo, me per mite afeitarme y recortarme el vello, de manera eficaz, impecable y con suavidad. Tiene un doble cabezal, lo hace más fácil y seguro. Dispone de diferentes peines-guía de precisión para que puedas definir tu longitud exacta que deseas. Además, está pensado para las zonas más íntimas, incorpora el sistema de afeitado triple protect, que permite un corte seguro de manera suave, minimizando significativamente la irritación y protegiendo la piel.
Ventajas
Batería diseño, seguridad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
La opción de carga rápida proporciona energía suficiente para una sesión de corte
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