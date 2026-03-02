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  • Arreglo corporal completo, versátil e íntimo
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Body Groomer 7000 SeriesCabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

BG7475/15

4.4
| (120) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Arreglo corporal completo, versátil e íntimo
El exclusivo sistema de doble cabezal te permite cambiar sin esfuerzo entre afeitado y recorte sin sacrificar la comodidad para la piel. Con la tecnología de cabezal flexible 2D, la afeitadora se adapta a las curvas del cuerpo y atrapa incluso el vello más difícil.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para un recorte preciso y seguro para la piel por todo el cuerpo

Arreglo corporal completo, versátil e íntimo

  • Sistema de afeitado Triple Protect

  • Cabezal flexible 2D

  • Cuchillas del recortador suaves con la piel

  • Resultados apurados en la piel

  • 100 % impermeable

Sistema de doble cabezal para un afeitado apurado o un recorte con estilo

Sistema de doble cabezal para un afeitado apurado o un recorte con estilo

El innovador sistema de doble cabezal te ofrece un afeitado uniforme y apurado que deja la piel suave y fresca, o un recortado preciso que complementa a la perfección tu estilo único. Esta afeitadora ofrece la versatilidad que necesitas.

Tecnología de corte patentada para ser suave con la piel

Tecnología de corte patentada para ser suave con la piel

El sistema de afeitado Triple Protect cuenta con puntas en forma de perla para una mayor comodidad en la piel y orificios en forma de diamante para adaptarse a la piel sin esfuerzo, mientras que el protector minimiza significativamente la irritación de la piel.

Adapta el cabezal de afeitado a los contornos del cuerpo

Adapta el cabezal de afeitado a los contornos del cuerpo

Gracias a la tecnología de seguimiento de los contornos, el cabezal flexible 2D adapta el cabezal de afeitado para seguir los contornos de las diferentes zonas del cuerpo. Atrapa incluso el vello más difícil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

120

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

02/03/2026

España

España

Comprador verificado

Va genial para rasurar todo el cuerpo

Corta pelo todos los lugares del cuerpo va genial la recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

Sí, recomiendo este producto

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16/11/2025

España

España

Sorprendido para muy bien!

Pensé que sería como todas....pero la he utilizado para las partes íntimas y está super bien... Con el adaptador no te cortaras nada , y luz, aunque parezca una tontería, está súper genial!

Ventajas

Luz, no te corta

Contras

De momento ninguna

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Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

Sí, recomiendo este producto

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10/11/2025

España

España

Una sistema de recorte y afeitado incríble

Estoy contento con este artículo, me per mite afeitarme y recortarme el vello, de manera eficaz, impecable y con suavidad. Tiene un doble cabezal, lo hace más fácil y seguro. Dispone de diferentes peines-guía de precisión para que puedas definir tu longitud exacta que deseas. Además, está pensado para las zonas más íntimas, incorpora el sistema de afeitado triple protect, que permite un corte seguro de manera suave, minimizando significativamente la irritación y protegiendo la piel.

Ventajas

Batería diseño, seguridad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 7000 Series BG7475/15 Cabezal flexible 2D y sistema de recorte y afeitado

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 

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