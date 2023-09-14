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Descatalogado
Unos rizos llamativos
El rizador Sublime Ends es nuestro primer rizador diseñado para proteger las puntas frágiles de tu cabello cuando elaboras tu peinado. Gracias a nuestra tecnología SplitStop de alta calidad, podrás crear esos rizos de aspecto natural sin preocupación alguna, para lucir tu peinado con confianza.
Cilindro cónico de 13 mm - 25 mm
Tecnología SplitStop
Infusión de queratina
Ajuste digital de temperatura
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única de rendimiento optimizado del calor y nivel de fricción reducido al mínimo para cuidar la salud de tu cabello de las raíces a las puntas. No hay ningún cambio brusco de temperatura, lo que garantiza un calor óptimo de forma constante y uniforme por todo el cilindro durante el moldeado. El cilindro tiene un revestimiento de cerámica suave para reducir la tracción en los mechones. Crea rizos perfectos con puntas más sanas llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
Pantalla digital con 9 posiciones de temperatura te ofrece control absoluto para ajustar la temperatura a su tipo de cabello para prevención de daños.
4.6
de 4
30
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Ventajas
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Contras
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Fecha de uso 2023-08-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Fecha de uso 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Ventajas
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Fecha de uso 2019-06-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Fecha de uso 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
tras usos simulados de 2 años de planchado a 180 °C en cabello medio estándar europeo sin puntas abiertas