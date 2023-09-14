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Descatalogado

StyleCareRizador de puntas sublime

BHB871/00

4.6

| (30) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Unos rizos llamativos

El rizador Sublime Ends es nuestro primer rizador diseñado para proteger las puntas frágiles de tu cabello cuando elaboras tu peinado. Gracias a nuestra tecnología SplitStop de alta calidad, podrás crear esos rizos de aspecto natural sin preocupación alguna, para lucir tu peinado con confianza.

Ver todos los beneficios

Hasta 95 % menos de puntas abiertas*

Unos rizos llamativos

  • Cilindro cónico de 13 mm - 25 mm

  • Tecnología SplitStop

  • Infusión de queratina

  • Ajuste digital de temperatura

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única de rendimiento optimizado del calor y nivel de fricción reducido al mínimo para cuidar la salud de tu cabello de las raíces a las puntas. No hay ningún cambio brusco de temperatura, lo que garantiza un calor óptimo de forma constante y uniforme por todo el cilindro durante el moldeado. El cilindro tiene un revestimiento de cerámica suave para reducir la tracción en los mechones. Crea rizos perfectos con puntas más sanas llenas de vida.

Infusión de queratina para un mayor cuidado

Infusión de queratina para un mayor cuidado

La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.

9 ajustes digitales de temperatura para un control absoluto

Pantalla digital con 9 posiciones de temperatura te ofrece control absoluto para ajustar la temperatura a su tipo de cabello para prevención de daños.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

30

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

3
1

14/09/2023

Italia

Italia

Ricci fantastici

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Ventajas

La pinza e la forma conica con diverso diametro

Contras

abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Fecha de uso 2023-08-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends

Fecha de uso 2023-08-14

13/12/2019

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt

Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.

Ventajas

Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Fecha de uso 2019-06-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab

Fecha de uso 2019-06-13

18/06/2017

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang

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  1. tras usos simulados de 2 años de planchado a 180 °C en cabello medio estándar europeo sin puntas abiertas