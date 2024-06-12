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  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
  • Consigue unos rizos de ensueño
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StyleCare PrestigeAuto Curler

BHB876/00

4.5
| (399) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Consigue unos rizos de ensueño
El rizador Philips StyleCare Prestige Auto Curler hace realidad la obtención de unos rizos de ensueño gracias a su innovador sistema de rizado inteligente. Consigue unos rizos perfectos con dos veces más pelo en una sola pasada*.
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Productos compatibles
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Reacondicionado Rizador automático

BHB876/00R1

Dos veces más pelo en una sola pasada*

Consigue unos rizos de ensueño

  • Con sistema de rizado inteligente

  • Dos veces más cabello en una pasada

  • Agarre vertical

  • Protectores inteligentes del rizado

Sistema de rizado inteligente para la experiencia de moldeado definitiva

Sistema de rizado inteligente para la experiencia de moldeado definitiva

Disfruta de la experiencia de moldeado definitiva con nuestro innovador sistema de rizado inteligente, en el que se incluye una amplia variedad de funciones actualizadas. Podrás crear rizos fabulosos y de larga duración con solo tocar un botón gracias a sus dos protectores inteligentes del rizado con giro automático. Rizan todos los mechones como un moldeador profesional, a la vez que garantizan el cuidado del pelo. La tecnología inteligente de refuerzo del rizo permite que el rizador automático cree unos rizos duraderos con un ajuste de temperatura que posibilita una mayor protección. El cilindro de mayor longitud, el sencillo agarre vertical y el diseño abierto del dispositivo proporcionan un deslizamiento suave para ayudarte a darle forma al pelo fácilmente.

Cilindro más largo para moldear dos veces más cabello en una pasada

Cilindro más largo para moldear dos veces más cabello en una pasada

Gracias a la superficie de rizado un 113 % más larga de nuestro rizador automático, ahora podrás enrollar el doble de pelo en una pasada. Crea rizos perfectos de forma sencilla y rápida.

Agarre vertical para un uso sencillo

El posicionamiento vertical y el agarre relajado del rizador automático permiten crear rizos perfectamente simétricos por toda la cabeza. Los botones están situados en la zona de agarre para que puedas interactuar con ellos de forma intuitiva. La forma curva de la cámara de rizado permite crear rizos fácilmente, incluso más cerca del cuero cabelludo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

399

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

12/06/2024

España

España

Ondas espectaculares

Me gusta muchísimo su funcionalidad y como deja las ondas , rizos no muy marcados pero bonitos

Ventajas

Lo rápida y bonito que queda

Contras

El manejo al principio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

12/06/2024

España

España

Fácil y rápido de usar

Rizador fácil de usar por su diseño vertical y ligero. Su forma ergonómica facilita el rizado de la parte trasera del cabello. Tiene múltiples opciones de rizado pudiendo hacer ondas ligeras o rizos mas marcados.

Ventajas

ligero y su diseño vertical facilita el uso

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

12/06/2024

España

España

Rizos perfectos

Estoy muy contenta con el resultado de este rizador de pelo automático. Tarda muy poco en calentarse y es muy fácil y rápido utilizarlo. El diseño es muy bonito y el rizo sale genial. Además tiene cerámica con queratina que suaviza y protege el cabello.

Ventajas

Fácil de utilizar, rizos perfectos, rápido de hacer.

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

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  1. En comparación con Philips HPS940