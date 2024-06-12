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Con sistema de rizado inteligente
Dos veces más cabello en una pasada
Agarre vertical
Protectores inteligentes del rizado
Disfruta de la experiencia de moldeado definitiva con nuestro innovador sistema de rizado inteligente, en el que se incluye una amplia variedad de funciones actualizadas. Podrás crear rizos fabulosos y de larga duración con solo tocar un botón gracias a sus dos protectores inteligentes del rizado con giro automático. Rizan todos los mechones como un moldeador profesional, a la vez que garantizan el cuidado del pelo. La tecnología inteligente de refuerzo del rizo permite que el rizador automático cree unos rizos duraderos con un ajuste de temperatura que posibilita una mayor protección. El cilindro de mayor longitud, el sencillo agarre vertical y el diseño abierto del dispositivo proporcionan un deslizamiento suave para ayudarte a darle forma al pelo fácilmente.
Gracias a la superficie de rizado un 113 % más larga de nuestro rizador automático, ahora podrás enrollar el doble de pelo en una pasada. Crea rizos perfectos de forma sencilla y rápida.
El posicionamiento vertical y el agarre relajado del rizador automático permiten crear rizos perfectamente simétricos por toda la cabeza. Los botones están situados en la zona de agarre para que puedas interactuar con ellos de forma intuitiva. La forma curva de la cámara de rizado permite crear rizos fácilmente, incluso más cerca del cuero cabelludo.
4.5
de 4
399
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Dolo45
12/06/2024
España
Parte de la promoción
Ondas espectaculares
Me gusta muchísimo su funcionalidad y como deja las ondas , rizos no muy marcados pero bonitos
Ventajas
Lo rápida y bonito que queda
Contras
El manejo al principio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Surfinia
12/06/2024
España
Parte de la promoción
Fácil y rápido de usar
Rizador fácil de usar por su diseño vertical y ligero. Su forma ergonómica facilita el rizado de la parte trasera del cabello. Tiene múltiples opciones de rizado pudiendo hacer ondas ligeras o rizos mas marcados.
Ventajas
ligero y su diseño vertical facilita el uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Inmy
12/06/2024
España
Parte de la promoción
Rizos perfectos
Estoy muy contenta con el resultado de este rizador de pelo automático. Tarda muy poco en calentarse y es muy fácil y rápido utilizarlo. El diseño es muy bonito y el rizo sale genial. Además tiene cerámica con queratina que suaviza y protege el cabello.
Ventajas
Fácil de utilizar, rizos perfectos, rápido de hacer.
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
En comparación con Philips HPS940