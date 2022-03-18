Buscar términos
CP1879
Accesorio para limpiar el cilindro de recambio
El accesorio de limpieza del cilindro para Philips AutoCurler garantiza que el rizador no tenga pelo suelto, polvo ni residuos cotidianos.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto.
De vez en cuando, es necesario renovar sus productos; nunca antes había sido tan fácil hacerlo como con las piezas de repuesto de Philips. Todo esto con garantía de calidad Philips.
Pieza de repuesto
