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  • Ultracompacto para secar a diario
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  • Ultracompacto para secar a diario
  • Ultracompacto para secar a diario
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  • Ultracompacto para secar a diario

Descatalogado

DryCare EssentialSecador

BHD001/00

4.5
| (4) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ultracompacto para secar a diario
Este secador ofrece una potencia de secado perfecta en un tamaño que puedes llevar en cualquier bolso, por lo que podrás conseguir el estilo deseado donde quiera que vayas
Ver todos los beneficios

Essential Care ultracompacto

Ultracompacto para secar a diario

  • Ultracompacto

  • 1200 W

  • 2 posiciones de velocidad ajustables

Cable de 1,8 m para máxima movilidad

Cable de 1,8 m para máxima movilidad

Cable de 1,8 m.

1200 W para un secado suave

1200 W para un secado suave

Philips EssentialCare Compact crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado adecuados para obtener un peinado bonito todos los días.

Diseño compacto para guardar fácilmente

Diseño compacto para guardar fácilmente

Ligero, fácil de manejar y lo suficientemente pequeño como para almacenarlo casi en cualquier lugar, este secador cuenta con un diseño moderno e inteligente.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

4

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

16/01/2015

Italia

Italia

Ottimo per chi viaggia spesso

é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli

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