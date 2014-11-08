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Descatalogado
Ultracompacto
1200 W
2 posiciones de velocidad ajustables
Cable de 1,8 m.
Philips EssentialCare Compact crea un nivel de flujo de aire y una potencia de secado adecuados para obtener un peinado bonito todos los días.
Ligero, fácil de manejar y lo suficientemente pequeño como para almacenarlo casi en cualquier lugar, este secador cuenta con un diseño moderno e inteligente.
4.5
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Punica1245
08/11/2014
Deutschland
Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs
Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
anett
15/10/2014
Deutschland
fön
also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner
antonioalbo
16/01/2015
Italia
Ottimo per chi viaggia spesso
é comodissimo per chi come me viaggia spesso e può capitare che in hotel non hanno il phone.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Essential BHD001/00 Asciugacapelli