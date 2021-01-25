Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.