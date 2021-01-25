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Descatalogado

Essential BHD007/00 Hair Dryer

BHD007/00

4.2

| (14) Reseñas

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Opiniones

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4.2

de 4

14

Reseñas

3
1

25/01/2021

Italia

Italia

Comprador verificado

Il prodotto è eccezzionale

prodotto leggero, piccolo ma potente colori bellissimi.

Ventajas

bello e colorato

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Fecha de uso 2020-12-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Fecha de uso 2020-12-25

21/05/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto!

Questo phon mi soddisfa sotto tutti i punti di vista; esteticamente molto bello, piacevole da toccare, funziona alla grande!

Ventajas

Nonostante non ingombrante è un phon potente

Contras

Nulla

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Fecha de uso 2019-04-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Fecha de uso 2019-04-21

03/02/2020

Italia

Italia

OTTMO PHON DA VIAGGIO MA NON SOLO

Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.

Ventajas

temperatura pro-care ideale e getto potente, doppio voltaggio e trattamento agli ioni

Contras

nessuni

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Fecha de uso 2020-01-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli

Fecha de uso 2020-01-03

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