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Descatalogado
BHD007/00
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4.2
de 4
14
Reseñas
milen1
25/01/2021
Italia
Comprador verificado
Il prodotto è eccezzionale
prodotto leggero, piccolo ma potente colori bellissimi.
Ventajas
bello e colorato
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Fecha de uso 2020-12-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Fecha de uso 2020-12-25
Veyroncabrio
21/05/2020
Italia
Comprador verificado
Ottimo prodotto!
Questo phon mi soddisfa sotto tutti i punti di vista; esteticamente molto bello, piacevole da toccare, funziona alla grande!
Ventajas
Nonostante non ingombrante è un phon potente
Contras
Nulla
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Fecha de uso 2019-04-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Fecha de uso 2019-04-21
monica c.
03/02/2020
Italia
OTTMO PHON DA VIAGGIO MA NON SOLO
Ottimo phon da viaggio! Io cercavo un phon da viaggio diverso dai soliti, che hanno si due velocità ma a quella più alta aria bollente ed a quella più bassa getto debole. Questo phon unisce potenza anche alla velocità inferiore oltre al trattamento agli ioni. Essendo comunque potente è ideale anche per uso in casa ma per i viaggi, grazie al doppoio voltaggio è veramente l'deale. Sono molto soddisfatta, ho trovato esattamente il prodotto che va bene per me.
Ventajas
temperatura pro-care ideale e getto potente, doppio voltaggio e trattamento agli ioni
Contras
nessuni
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Fecha de uso 2020-01-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD007/00 Asciugacapelli
Fecha de uso 2020-01-03