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Descatalogado

DryCareSecador Pro

BHD177/00

4.5

| (123) Reseñas | 91% ha recomendado este producto

Rendimiento potente y brillo definitivo

El secador Philips DryCare Pro incorpora un nuevo motor de CA que puede alcanzar una velocidad de aire de hasta 105 km/h para proporcionar unos resultados profesionales y rápidos. Con cuatro veces más iones que otros modelos de Philips, el resultado es un pelo más brillante y con un aspecto increíble.

Ver todos los beneficios

con 4 veces más iones

Rendimiento potente y brillo definitivo

  • 2300 W

  • Motor CA

  • 105 km/h

4 veces más iones para mayor brillo

4 veces más iones para mayor brillo

Mejora tu cabello de forma intensa con el ionizador. Este secador emite cuatro veces más iones con carga negativa que otros secadores de Philips. El resultado es un cabello brillante y sin encrespado. Haz que el cabello brille.

Boquilla concentradora de 7 mm para unos resultados perfectos

Boquilla concentradora de 7 mm para unos resultados perfectos

La abertura de la boquilla de 7 mm concentra el flujo de aire para dar forma con precisión en zonas específicas. Es el accesorio ideal para el cepillado durante el secado y el moldeado.

Botón de pulsar para función de aire frío para definir tu estilo

Botón de pulsar para función de aire frío para definir tu estilo

Este nuevo botón de pulsar para función de aire frío, una función profesional indispensable, no requiere que lo pulses constantemente. Ofrece un potente chorro de aire frío para marcar el cabello después de peinarlo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

123

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

27/06/2017

Portugal

Portugal

Este produto é excelente!

[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer

26/09/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα

Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Fecha de uso 2018-09-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ

Fecha de uso 2018-09-26

10/09/2020

Italia

Italia

Phon Philips drycareBHD176/00

Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.

Ventajas

È silenzioso e maneggevole

Contras

Non trovo difetti

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Fecha de uso 2020-03-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale

Fecha de uso 2020-03-10

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