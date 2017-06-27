Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Rendimiento potente y brillo definitivo
El secador Philips DryCare Pro incorpora un nuevo motor de CA que puede alcanzar una velocidad de aire de hasta 105 km/h para proporcionar unos resultados profesionales y rápidos. Con cuatro veces más iones que otros modelos de Philips, el resultado es un pelo más brillante y con un aspecto increíble.
2300 W
Motor CA
105 km/h
Mejora tu cabello de forma intensa con el ionizador. Este secador emite cuatro veces más iones con carga negativa que otros secadores de Philips. El resultado es un cabello brillante y sin encrespado. Haz que el cabello brille.
La abertura de la boquilla de 7 mm concentra el flujo de aire para dar forma con precisión en zonas específicas. Es el accesorio ideal para el cepillado durante el secado y el moldeado.
Este nuevo botón de pulsar para función de aire frío, una función profesional indispensable, no requiere que lo pulses constantemente. Ofrece un potente chorro de aire frío para marcar el cabello después de peinarlo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.5
de 4
123
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Marisa
27/06/2017
Portugal
Este produto é excelente!
[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
cats51
26/09/2020
Ελλάδα
εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα
Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Fecha de uso 2018-09-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Fecha de uso 2018-09-26
Trilly33
10/09/2020
Italia
Parte de la promoción
Phon Philips drycareBHD176/00
Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.
Ventajas
È silenzioso e maneggevole
Contras
Non trovo difetti
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Fecha de uso 2020-03-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Fecha de uso 2020-03-10