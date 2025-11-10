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Tecnología personalizada
Sensor de infrarrojos
Secado potente: un 20 % más rápido*
Conserva hasta un 90 %** de humedad
Tecnología SenseIQ para una experiencia de secado personalizada. DETECTA. El sensor de infrarrojos del secador escanea continuamente la temperatura del cabello para una protección personalizada. SE ADAPTA. El sensor ajusta la temperatura hasta 4000 veces por sesión de secado*** para evitar el sobrecalentamiento. CUIDA. Nuestra tecnología de detección y adaptación protege el cabello mientras se seca, conservando hasta el 90 %** de su humedad natural.
Mientras que otros secadores solo miden la temperatura del flujo de aire, el secador Philips con tecnología SenseIQ mide la temperatura del cabello para evitar el sobrecalentamiento. Equipado con un sensor de infrarrojos que garantiza una experiencia de secado adecuada para el cabello.
El secador con SenseIQ ajusta la temperatura del flujo de aire hasta 4000 veces por sesión de secado*** para evitar el sobrecalentamiento.
4.6
de 4
151
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Blue69
10/11/2025
Italia
Comprador verificado
Capelli ricci perfetti
Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci
Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
Vlada Krp
12/04/2024
Deutschland
Comprador verificado
Super
Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Haartrockner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Haartrockner
Nina82
16/02/2024
België
Comprador verificado
J adore
Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.
Ventajas
Rapidité
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Más rápido que el secador BHD004 de 1800 W
En el modo suave, después de 5 minutos de secado
Medido en una sesión de secado de 10 minutos
Frente al HP8280
Frente al HP8280 sin cable ni accesorios