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  • Secado personalizado con SenseIQ
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PrestigeSecador

BHD628/00

4.6
| (151) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Secado personalizado con SenseIQ
Presentamos el secador Philips con SenseIQ. Siente y se adapta a tu pelo y ajusta la temperatura para evitar el sobrecalentamiento y así conservar la humedad natural del cabello. Cada vez que te lo seques, sentirás el pelo hermoso y cuidado.
Ver todos los beneficios

Para un pelo brillante, sano e hidratado

Secado personalizado con SenseIQ

  • Tecnología personalizada

  • Sensor de infrarrojos

  • Secado potente: un 20 % más rápido*

  • Conserva hasta un 90 %** de humedad

Experiencia de secado personalizada

Experiencia de secado personalizada

Tecnología SenseIQ para una experiencia de secado personalizada. DETECTA. El sensor de infrarrojos del secador escanea continuamente la temperatura del cabello para una protección personalizada. SE ADAPTA. El sensor ajusta la temperatura hasta 4000 veces por sesión de secado*** para evitar el sobrecalentamiento. CUIDA. Nuestra tecnología de detección y adaptación protege el cabello mientras se seca, conservando hasta el 90 %** de su humedad natural.

Detecta la temperatura del cabello

Detecta la temperatura del cabello

Mientras que otros secadores solo miden la temperatura del flujo de aire, el secador Philips con tecnología SenseIQ mide la temperatura del cabello para evitar el sobrecalentamiento. Equipado con un sensor de infrarrojos que garantiza una experiencia de secado adecuada para el cabello.

Adapta el rendimiento de secado

Adapta el rendimiento de secado

El secador con SenseIQ ajusta la temperatura del flujo de aire hasta 4000 veces por sesión de secado*** para evitar el sobrecalentamiento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

151

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

10/11/2025

Italia

Italia

Comprador verificado

Capelli ricci perfetti

Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci

Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

12/04/2024

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Super

Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Haartrockner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Haartrockner

16/02/2024

België

België

Comprador verificado

J adore

Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.

Ventajas

Rapidité

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

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Avisos legales

  1. Más rápido que el secador BHD004 de 1800 W

  2. En el modo suave, después de 5 minutos de secado

  3. Medido en una sesión de secado de 10 minutos

  4. Frente al HP8280

  5. Frente al HP8280 sin cable ni accesorios