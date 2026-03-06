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StyleCare Essential Cepillo plano para alisar con calor
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BHH880/00
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Instrucciones de uso
Todas (6)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo utilizo mi cepillo alisador con calor Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi pelo se enreda en el cepillo alisador Philips
El revestimiento del cepillo alisador con calor Philips se desprende
Mi moldeador Philips no se enciende
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