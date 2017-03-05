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Descatalogado

StraightCarePlancha Vivid Ends

BHS675/00

4.9
| (26) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Un cabello increíble
La plancha de pelo Vivid Ends es nuestra primera plancha diseñada para proteger las puntas frágiles. Gracias a su innovadora tecnología SplitStop podrás disfrutar de un peinado perfecto y de unas puntas saludables.
Ver todos los beneficios

Hasta un 95 % menos de puntas abiertas*

Un cabello increíble

  • con tecnología SplitStop

  • para prevenir las puntas abiertas

  • Ionizador

  • Infusión de queratina

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que respetan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.

Sensor UniTemp para conseguir el estilo deseado con menos calor

Sensor UniTemp para conseguir el estilo deseado con menos calor

El sensor Unitemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas proporcionando un calor homogéneo para un mayor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura inferior 200 °C**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas llenas de vida.

Infusión de queratina para un mayor cuidado

Infusión de queratina para un mayor cuidado

La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 4

26

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/03/2017

España

España

Facil de usar

Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes

23/06/2017

Portugal

Portugal

Produto com excelentes características

Produto de fácil utilização, com temperatura ajustável ao tipo de cabelo. Atinge com rapidez a temperatura desejada (30 segundos) e a constituição das placas é de cerâmica, de forma a não danificar o estado do cabelo. É um produto bonito, leve e de fácil transportação. Excelente desempenho, quer em esticar, quer em ondular o cabelo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS674/00 Alisador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS674/00 Alisador

30/03/2022

France

France

Comprador verificado

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Ventajas

lisse parfaitement

Contras

RAS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

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Avisos legales

  1. tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en el cabello estándar europeo sin puntas abiertas

  2. temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344