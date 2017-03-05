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Descatalogado
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Ionizador
Infusión de queratina
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que respetan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.
El sensor Unitemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas proporcionando un calor homogéneo para un mayor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura inferior 200 °C**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
4.9
de 4
26
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Anna13
05/03/2017
España
Facil de usar
Es una plancha facil de utilizar y que deja el pelo muy bonito.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS677/00 Plancha para puntas sublimes
SMFF
23/06/2017
Portugal
Produto com excelentes características
Produto de fácil utilização, com temperatura ajustável ao tipo de cabelo. Atinge com rapidez a temperatura desejada (30 segundos) e a constituição das placas é de cerâmica, de forma a não danificar o estado do cabelo. É um produto bonito, leve e de fácil transportação. Excelente desempenho, quer em esticar, quer em ondular o cabelo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS674/00 Alisador
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS674/00 Alisador
kiri3030
30/03/2022
France
Comprador verificado
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Ventajas
lisse parfaitement
Contras
RAS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en el cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344