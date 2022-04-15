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¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
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¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
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¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
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