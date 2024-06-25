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  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
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  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel
  • Depilación potente y suave con la piel

Epilator Series 8000Depiladora Wet & Dry

BRE730/10

4.4
| (717) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Depilación potente y suave con la piel
Depiladora Philips Serie 8000: Las primeras depiladoras del mundo con pinzas cerámicas para una depilación más cómoda. Atrapa incluso el vello más corto gracias a la tecnología de doble acción para mantener la suavidad durante semanas.
Ver todos los beneficios

Piel suave hasta 4 semanas

Depilación potente y suave con la piel

  • Para cuerpo, piernas y pies

  • Uso sin cable

  • +7 accesorios

Piel suave durante semanas con tecnología de doble acción

Piel suave durante semanas con tecnología de doble acción

La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar y eliminar pelos de tan solo 0,5 mm. El cabezal depilador ancho con pinzas un 50 % más largas elimina más vello de una pasada*. Prepárate para semanas de suavidad sin complicaciones.

Nuestra depiladora más rápida

Nuestra depiladora más rápida

Nuestras pinzas también giran más veces por minuto que la Braun Silk-épil 9.

32 pinzas hipoalergénicas de cerámica para un tratamiento suave

32 pinzas hipoalergénicas de cerámica para un tratamiento suave

32 pinzas cerámicas hechas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. Una sensación de suavidad única, en opinión del 91% de las mujeres**.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.4

de 4

717

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

25/06/2024

España

España

Comprador verificado

Fantástica

Depila genial, la piel queda súper suave, la recomiendo mucho

Ventajas

La bolsa donde guardarla

Contras

N/A

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry

11/09/2023

España

España

Comprador verificado

Espectaculares resultados

Espectaculares resultados arranca los pelitos más pequeños y finos: una precisión increíble. Por eso la depilación es más duradera. Es muy rápida. Tiene accesorios muy prácticos.

Ventajas

Depilación precisa y fácil

Contras

Algo ruidosa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry

22/03/2023

España

España

Comprador verificado

Es muy rápida

Me encanta, es muy rápida, tenía una antigua de otra marca y no tiene nada que ver, esta es muy cómoda de utilizar y se hace súper rápido

Ventajas

Aque sea rápido depilarse

Contras

Que sea inalámbrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry

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  1. en comparación con Philips Satinelle Advanced y Satinelle Prestige

  2. CLT en Alemania N=153, 2019