ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Beauty Set Series 9000 Para todo el cuerpo

Asistencia

Beauty Set Series 9000Para todo el cuerpo

BRE740/90

Beauty Set Series 9000 Para todo el cuerpo

Go to shop

Saca el máximo partido a tu producto

  • Vídeo sobre el uso general, las opciones de depilación y el uso en seco de la depiladora de la serie 8000
    Vídeo sobre el uso general, las opciones de depilación y el uso en seco de la depiladora de la serie 8000
  • Vídeo sobre la depiladora de la serie 8000
    Vídeo sobre la depiladora de la serie 8000

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

Guía de introducción

  • PDF archivo, 1 MB
  • 30 October 2023

Manual de información importante

  • PDF archivo, 3.1 MB
  • 18 September 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Localizador de servicio técnico

Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución

Ver garantías del producto

Consulta los términos de garantía de tu producto Philips

Iniciar un cambio de producto

Solicita un producto de sustitución bajo la garantía de Philips

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.