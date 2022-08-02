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Beauty Set Series 9000 Para todo el cuerpo
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BRE740/90
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Guía de introducción
Manual de información importante
Todas (7)
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?
EpilatorGuante exfoliante
Lady shavers PhilipsFunda
EpilatorCabezal de corte
Funda
Peine-guía
Epilator series 8000Mecanismo de lima para pies
Kit de pinzas
Mi batidora de Philips no funciona
Mi depiladora de Philips no se carga
La depiladora Philips no elimina el vello correctamente
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Lleva el producto a un centro de servicio para su reparación o sustitución
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