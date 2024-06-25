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Todas las series

  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.
  • Piel suave. Confianza total.

Beauty Set Series 9000Para todo el cuerpo

BRE770/92

4.4
| (717) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Piel suave. Confianza total.
El set de belleza serie 9000 de Philips es una lujosa solución completa para conseguir piel suave de pies a cabeza, con seis versátiles accesorios, entre ellos una depiladora facial. Todo un regalo para piel, cara, cuerpo y pies.
Ver todos los beneficios

Cuidado de la piel. Eliminación del vello facial y corporal. Pedicura

Piel suave. Confianza total.

  • Solución todo en uno

  • Para cuidado de la piel y depilación

  • +6 accesorios

Consigue una piel suave durante semanas con nuestra depiladora

Consigue una piel suave durante semanas con nuestra depiladora

La tecnología de doble acción sincroniza pinzas cerámicas largas en acciones continuas para agarrar y eliminar pelos de tan solo 0,5 mm. El cabezal depilador ancho con pinzas un 50 % más largas elimina más vello de una pasada*. Prepárate para semanas de suavidad sin complicaciones.

Nuestra depiladora más rápida

Nuestra depiladora más rápida

Nuestras pinzas también giran más veces por minuto que la Braun Silk-épil 9.

32 pinzas hipoalergénicas de cerámica para un tratamiento suave

32 pinzas hipoalergénicas de cerámica para un tratamiento suave

32 pinzas cerámicas hechas de material hipoalergénico para un tratamiento cómodo. Se deslizan fácilmente sobre la piel con menos fricción y más contacto con la piel*. Una sensación de suavidad única, en opinión del 91% de las mujeres**.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

717

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

25/06/2024

España

España

Comprador verificado

Fantástica

Depila genial, la piel queda súper suave, la recomiendo mucho

Ventajas

La bolsa donde guardarla

Contras

N/A

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE710/00 Depiladora Wet & Dry

11/09/2023

España

España

Comprador verificado

Espectaculares resultados

Espectaculares resultados arranca los pelitos más pequeños y finos: una precisión increíble. Por eso la depilación es más duradera. Es muy rápida. Tiene accesorios muy prácticos.

Ventajas

Depilación precisa y fácil

Contras

Algo ruidosa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE735/00 Depiladora Wet & Dry

22/03/2023

España

España

Comprador verificado

Es muy rápida

Me encanta, es muy rápida, tenía una antigua de otra marca y no tiene nada que ver, esta es muy cómoda de utilizar y se hace súper rápido

Ventajas

Aque sea rápido depilarse

Contras

Que sea inalámbrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Epilator Series 8000 BRE700/00 Depiladora Wet & Dry

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Avisos legales

  1. en comparación con Philips Satinelle Advanced y Satinelle Prestige

  2. CLT en Alemania N=153, 2019

  3. * HUT en EE. UU., 141 encuestados, 2022