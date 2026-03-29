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Descatalogado

Lumea PrestigeDispositivo de depilación IPL

BRI950/00

4.3
| (794) Reseñas | 90% ha recomendado este producto

1 premio

Disfrutá de una piel suave y sin vello durante 6 meses*
Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro sistema IPL más eficaz. Diseñados para un cómodo tratamiento de depilación en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva del cuerpo y modifican los programas según la zona.
Ver todos los beneficios

2 accesorios inteligentes para resultados óptimos

Disfrutá de una piel suave y sin vello durante 6 meses*

  • Con tecnología SenseIQ

  • Cuerpo y cara

  • Con sensor SmartSkin

  • Uso con y sin cable

Derivado de la tecnología IPL profesional; desarrollado con dermatólogos.

Derivado de la tecnología IPL profesional; desarrollado con dermatólogos.

IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, las cuales deja al folículo en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar la reaparición del vello es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probada y desarrollada con dermatólogos para brindar un tratamiento sencillo y eficaz en la comodidad de tu hogar.

Tratamiento seguro y eficaz demostrado

Tratamiento seguro y eficaz demostrado

Estudios objetivos demuestran la reducción de hasta el 92 % del vello después de tres sesiones**. Realiza las cuatro primeras sesiones cada dos semanas y las siguientes ocho sesiones cada cuatro semanas. Después de 12 sesiones, podrás disfrutar de seis meses de piel suave y sin vello*.

Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello natural rubio oscuro, castaño o moreno y en tonos de piel de muy blanca a marrón oscura. La tecnología IPL requiere un contraste entre la pigmentación del color del vello y la del tono de piel, por lo que (al igual que otros tratamiento basados en IPL) Lumea no se puede utilizar para tratar el vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Además, no es adecuado para piel muy oscura.

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

794

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

29/03/2026

España

España

Comprador verificado

Me encanta

Genial estoy encantada y eso que llevo poco tiempo usándola

Ventajas

Totalmente recomendable

Contras

De momento nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2025-02-28

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2025-02-28

07/02/2025

España

España

Parece que funciona

De momento llevo muy pocas sesiones pero parece que funciona. La compré por el vello de la cara, que me sale en la zona de la barbilla y el cuello y en un par de sesiones ha disminuido y los que salen son débiles. También la he usado en axilas e ingles, pero estas zonas ya las había hecho en un centro de depilación, así que la uso a modo recordatorio. Me he hecho las piernas, pero solo una sesión, así que no puedo opinar de resultados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2024-01-07

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2024-01-07

30/12/2024

España

España

Comprador verificado

Increible

Tengo la piel sensible y vellitos gruesos así que cuando me rasuraba (usaba rastrillo/afeitadora) los vellitos me irritaban mucho la piel. Intente láser en estéticas pero no tuve los resultados que quería. Tengo casi dos meses (4-5 sesiones) con la depiladora Lumea y el vello tarda muchísimo en crecer. Recomendando❤️

Ventajas

Fácil de usar, no duele

Contras

La luz hace doler la cabeza si no usas lentes aunque dice que es seguro sin lentes. Mejor utilizar en un espacio con mucha luz natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2023-11-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2023-11-30

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas

  2. En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más

  3. * Cuando se siguió el cronograma de tratamiento

  4. * * En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro

  5. * * * La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips