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Política de devolución de 30 días
De vuelta a la rutina
20% de descuento con el cupón* B2R20
Descatalogado
Con tecnología SenseIQ
Cuerpo y cara
Con sensor SmartSkin
Uso con y sin cable
IPL significa luz pulsada intensa. Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, las cuales deja al folículo en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar la reaparición del vello es seguro y suave, incluso en zonas sensibles. Philips Lumea está clínicamente probada y desarrollada con dermatólogos para brindar un tratamiento sencillo y eficaz en la comodidad de tu hogar.
Estudios objetivos demuestran la reducción de hasta el 92 % del vello después de tres sesiones**. Realiza las cuatro primeras sesiones cada dos semanas y las siguientes ocho sesiones cada cuatro semanas. Después de 12 sesiones, podrás disfrutar de seis meses de piel suave y sin vello*.
Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello natural rubio oscuro, castaño o moreno y en tonos de piel de muy blanca a marrón oscura. La tecnología IPL requiere un contraste entre la pigmentación del color del vello y la del tono de piel, por lo que (al igual que otros tratamiento basados en IPL) Lumea no se puede utilizar para tratar el vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Además, no es adecuado para piel muy oscura.
Premios
4.3
de 4
794
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Crisna
29/03/2026
España
Comprador verificado
Me encanta
Genial estoy encantada y eso que llevo poco tiempo usándola
Ventajas
Totalmente recomendable
Contras
De momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2025-02-28
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2025-02-28
Sonireto
07/02/2025
España
Parece que funciona
De momento llevo muy pocas sesiones pero parece que funciona. La compré por el vello de la cara, que me sale en la zona de la barbilla y el cuello y en un par de sesiones ha disminuido y los que salen son débiles. También la he usado en axilas e ingles, pero estas zonas ya las había hecho en un centro de depilación, así que la uso a modo recordatorio. Me he hecho las piernas, pero solo una sesión, así que no puedo opinar de resultados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2024-01-07
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2024-01-07
Barrrbs
30/12/2024
España
Comprador verificado
Increible
Tengo la piel sensible y vellitos gruesos así que cuando me rasuraba (usaba rastrillo/afeitadora) los vellitos me irritaban mucho la piel. Intente láser en estéticas pero no tuve los resultados que quería. Tengo casi dos meses (4-5 sesiones) con la depiladora Lumea y el vello tarda muchísimo en crecer. Recomendando❤️
Ventajas
Fácil de usar, no duele
Contras
La luz hace doler la cabeza si no usas lentes aunque dice que es seguro sin lentes. Mejor utilizar en un espacio con mucha luz natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2023-11-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 8000 Prestige BRI945/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2023-11-30
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78% en las piernas, 64% en la línea del bikini y 65% en las axilas
En la medición realizada en las piernas después de tres tratamientos, 27 de 55 mujeres alcanzaron un 92% más
* Cuando se siguió el cronograma de tratamiento
* * En un estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en el rostro
* * * La vida útil de la lámpara no se extiende a la garantía mundial de dos años de Philips