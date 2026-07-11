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Descatalogado

Lumea PrestigeDispositivo de depilación IPL

BRI956/00

4.2
| (2814) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 6 meses*
Philips Lumea Prestige con tecnología SenseIQ es nuestro sistema IPL más eficaz. Diseñados para un cómodo tratamiento de depilación en casa, los accesorios inteligentes de Lumea se adaptan perfectamente a cada curva del cuerpo y modifican los programas según la zona.
Ver todos los beneficios

4 accesorios inteligentes para unos resultados óptimos

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 6 meses*

  • Con tecnología SenseIQ

  • Axilas, línea del bikini, cuerpo, cara

  • Con sensor SmartSkin

  • Uso con y sin cable

Tecnología IPL profesional en casa, desarrollada junto con dermatólogos

Tecnología IPL profesional en casa, desarrollada junto con dermatólogos

Las siglas IPL corresponden a Intense Pulse Light (luz pulsada intensa). Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que provoca que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer incluso en las zonas más sensibles. Philips Lumea se ha probado clínicamente y se ha desarrollado junto con dermatólogos para proporcionar un tratamiento fácil y efectivo desde la comodidad de tu propio hogar.

Tratamiento seguro y eficaz demostrado

Tratamiento seguro y eficaz demostrado

Estudios objetivos demuestran la reducción de hasta el 92 % del vello después de tres sesiones**. Realiza las cuatro primeras sesiones cada dos semanas y las siguientes ocho sesiones cada cuatro semanas. Después de 12 sesiones, podrás disfrutar de seis meses de piel suave y sin vello*.

Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Adecuado para una amplia variedad de tipos de vello y piel

Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello natural rubio oscuro, castaño o moreno y en tonos de piel de muy blanca a marrón oscura. La tecnología IPL requiere un contraste entre la pigmentación del color del vello y la del tono de piel, por lo que (al igual que otros tratamiento basados en IPL) Lumea no se puede utilizar para tratar el vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Además, no es adecuado para piel muy oscura.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

2814

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Es una maravilla…Quin descanso…

Me encanta…funciona de verdad…es facil de usar, recomand-o sin duda…

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-11

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-06-11

04/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy recomendable

Cumple con lo que promete, luego de la tercer sesión empiezas a notar la disminución del pelo, y luego de la cuarta ya solo en zonas aisladas. Es fácil de usar, lo haces en casa a tu tiempo y tienes la IA que te ayuda con el proceso.

Ventajas

Cumple con lo que promete, estoy fácil, cómodo

Contras

Diseño de la ventana de luz, no funciona en todas las zonas ni en todas las pieles

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-04

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-04

19/06/2026

España

España

Comprador verificado

Es una pasada , mejor depilación y lo suave que pi

Siempre me ha gustado la marca de philips y son geniales, y trato que hija también los use

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-12

Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Date of Use 2026-05-12

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Avisos legales

  1. Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78 % en las piernas, 64 % en la línea del bikini y 65 % en las axilas

  2. Medido en las piernas, después de 3 tratamiento, 27 de las 55 mujeres lograron un 92 % de resultados o más

  3. Al realizar el programa de tratamiento

  4. Estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en la cara

  5. La vida útil de la lámpara no amplía la garantía mundial de 2 años de Philips

  6. Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips