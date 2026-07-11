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Descatalogado
Con tecnología SenseIQ
Axilas, línea del bikini, cuerpo, cara
Con sensor SmartSkin
Uso con y sin cable
Las siglas IPL corresponden a Intense Pulse Light (luz pulsada intensa). Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que provoca que el folículo entre en una fase de reposo. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal disminuye gradualmente. Al repetir el tratamiento, la piel queda sin vello y suave al tacto. El tratamiento para evitar que el vello vuelva a crecer incluso en las zonas más sensibles. Philips Lumea se ha probado clínicamente y se ha desarrollado junto con dermatólogos para proporcionar un tratamiento fácil y efectivo desde la comodidad de tu propio hogar.
Estudios objetivos demuestran la reducción de hasta el 92 % del vello después de tres sesiones**. Realiza las cuatro primeras sesiones cada dos semanas y las siguientes ocho sesiones cada cuatro semanas. Después de 12 sesiones, podrás disfrutar de seis meses de piel suave y sin vello*.
Philips Lumea Prestige es eficaz en una amplia variedad de tipos de vello y piel. Funciona en vello natural rubio oscuro, castaño o moreno y en tonos de piel de muy blanca a marrón oscura. La tecnología IPL requiere un contraste entre la pigmentación del color del vello y la del tono de piel, por lo que (al igual que otros tratamiento basados en IPL) Lumea no se puede utilizar para tratar el vello blanco, gris, rubio claro o pelirrojo. Además, no es adecuado para piel muy oscura.
Premios
4.2
de 4
2814
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Mădă74
11/07/2026
España
Comprador verificado
Es una maravilla…Quin descanso…
Me encanta…funciona de verdad…es facil de usar, recomand-o sin duda…
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-11
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/01 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-06-11
Clotis13
04/07/2026
España
Comprador verificado
Muy recomendable
Cumple con lo que promete, luego de la tercer sesión empiezas a notar la disminución del pelo, y luego de la cuarta ya solo en zonas aisladas. Es fácil de usar, lo haces en casa a tu tiempo y tienes la IA que te ayuda con el proceso.
Ventajas
Cumple con lo que promete, estoy fácil, cómodo
Contras
Diseño de la ventana de luz, no funciona en todas las zonas ni en todas las pieles
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea IPL 9900 Series BRI951/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-04
19/06/2026
España
Comprador verificado
Es una pasada , mejor depilación y lo suave que pi
Siempre me ha gustado la marca de philips y son geniales, y trato que hija también los use
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-12
Esta reseña se realizó para Lumea IPL Serie 9900 BRP958/00 Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ
Date of Use 2026-05-12
Reducción del vello media después de 12 tratamientos: 78 % en las piernas, 64 % en la línea del bikini y 65 % en las axilas
Medido en las piernas, después de 3 tratamiento, 27 de las 55 mujeres lograron un 92 % de resultados o más
Al realizar el programa de tratamiento
Estudio realizado en los Países Bajos y Austria, 56 mujeres, después de tres tratamientos en las axilas, la línea del bikini y las piernas, después de dos tratamientos en la cara
La vida útil de la lámpara no amplía la garantía mundial de 2 años de Philips
Al seguir el programa de tratamiento. Calculado para su uso en medias piernas, la zona del bikini, las axilas y la cara. La vida útil de la lámpara no conlleva la ampliación de la garantía mundial de 2 años de Philips