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Lumea Prestige Dispositivo de depilación IPL
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Asistencia
BRI956/00
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Manual del usuario
Todas (18)
¿Puedo usar Philips Lumea durante el embarazo o el periodo de lactancia?
¿Cuáles son las diferencias entre los accesorios?
¿Pueden aparecer efectos secundarios por el uso de Philips Lumea?
¿La luz de Philips Lumea es segura para la vista?
¿Por qué el sistema Philips Lumea se calienta durante el uso?
Lumea IPLPaño de limpieza
Lumea IPLAdaptador de corriente
Noto molestias o dolor en la piel con Philips Lumea
El sistema Philips Lumea no emite pulsos de luz
No obtengo los resultados esperados con Philips Lumea
El sistema Philips Lumea desprende olor a quemado durante el tratamiento
Las luces de Philips Lumea parpadean
La batería de Philips Lumea se agota rápido
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