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BT7500/15
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas autoafilables de metal
Hasta 75 minutos de uso/1 hora de carga
Sist. de aspiración de alto rendimiento
El sistema de aspiración de alto rendimiento del recortador de barba Philips 7000 proporciona un flujo de aire mejorado y un 50% más fuerte * para capturar hasta el 95% del vello que cortaste ** y ofrecerte un recorte más prolijo.
La barba no tiene ninguna posibilidad. El sistema Lift&Trim Pro atrapa todos los vellos cortos y los levanta hacia las cuchillas para lograr un corte preciso, sin dejar de ser una cortadora ideal para barbas largas.
Las cuchillas con doble afilado garantizan que se logren bordes precisos y un recorte superior; son ideales para los vellos más gruesos. No requieren lubricante ni cuchillas de repuesto.
3.7
de 4
507
Reseñas
GerentusXd
01/03/2026
España
Comprador verificado
Buena pero olvidada
Es muy buena! El problema es que los recambios son carísimos y el modelo ya no lo fabrican. Decepción total.
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
YoSuA
06/12/2018
España
Parte de la promoción
Disfruta de la rutina, un
Una máquina que hace lo que se espera: recorta la barba, suavemente y sin tirones, queda muy uniforme, regulable para que controles tu look, se carga muy rápidamente o se puede usar enchufada. La rutina de arreglarse la barba es menos rutina ;) y además tiene función aspirador que ayuda dejar el baño más recogido. ah y es muy silenciosa! No es lo más importante...pero el diseño está bastante cuidado ;)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Manuel93
05/12/2018
España
Parte de la promoción
El mejor barbero que probé hasta la fecha
El tiempo que llevo con el producto, ha sido todo bueno, desde su batería que dura bastante, y carga muy rápido, hasta su diseño robusto. Cuenta con una gran cantidad de medidas de corte, que no lo había tenido en mis anteriores maquinas. El aspirador funciona bastante bien, aunque no aspira la totalidad de los pelos (aspirará un 85%), aspira casi todo, y evitas llenar todo de pelos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 7000 BT7500/15 Cortabarba con sistema de aspiración
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Comparado con el modelo anterior de Philips
Probado en entorno de laboratorio en alfombrillas de pelo