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BTM2310/12
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Puerto USB para carga
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.
3.9
de 4
29
Reseñas
joanramonb
21/01/2016
España
Comprador verificado
Ideal
Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena
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niceguy123
17/01/2024
United Kingdom
Does what it does
its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.
Esta reseña se realizó para BTM2310 Micro music system
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Xenomorph165
24/02/2021
United Kingdom
This is my favourite stereo I have ever had
I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing
Ventajas
Wide variety of modes
Contras
Volume too quiet
Esta reseña se realizó para BTM2310 Micro music system
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