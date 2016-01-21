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  • Relájate con buena música
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Microcadena

BTM2310/12

3.9
| (29) Reseñas
Relájate con buena música
Escucha la música de tu smartphone, transmite el contenido de tu biblioteca por Bluetooth y reproduce CD de MP3 en este sistema musical de Philips todo en uno de diseño compacto. Carga todos tus dispositivos inteligentes, ya sean smartphones o tabletas, con el puerto de carga USB incorporado.
Ver todos los beneficios

Obsesionados por el sonido

Relájate con buena música

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Puerto USB para carga

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Potencia de salida máxima de 15 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

29

Reseñas

2

21/01/2016

España

España

Comprador verificado

Ideal

Es ideal para espacios no muy grandes, hay que valorar el aparato en función de su categoría. A nivel doméstico, ideal.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM2310 Microcadena

17/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Does what it does

its a hi-fi. what do u expect? Does its job nicely, been using for 1+ years.

Esta reseña se realizó para BTM2310 Micro music system

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24/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

This is my favourite stereo I have ever had

I like how it has so many options to use for music I don’t understand the issues with it though it did rattle at first but it has stopped since then and left my cds as clean and scratch less as before my only complaint is the volume could you please make it at least top volume 50 other than that it’s amazing

Ventajas

Wide variety of modes

Contras

Volume too quiet

Esta reseña se realizó para BTM2310 Micro music system

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