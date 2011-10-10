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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM102SL/00

3.4

| (19) Reseñas

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

La videocámara ESee CAM102 te permite guardar tus recuerdos con gran nitidez, gracias a la grabación Full HD. Graba vídeos con sólo tocar un botón y compártelos de forma instantánea en el televisor y online. Conecta dispositivos sin complicaciones gracias a la toma USB integrada.

Ver todos los beneficios

Revive tus recuerdos en HD

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Funcionamiento de un solo toque para capturar de forma instantánea los buenos recuerdos

Funcionamiento de un solo toque para capturar de forma instantánea los buenos recuerdos

No vuelvas a perderte otro momento maravilloso. Con la capacidad de encendido rápido de la videocámara Philips puedes ponerte a grabar prácticamente al instante. Gracias a funciones avanzadas como la rápida velocidad del procesador y un procesamiento de señal delicado, sólo se tarda dos segundos en encenderla. Los botones se diseñaron pensando en la facilidad de uso, por lo que basta con pulsar uno para empezar a filmar en alta definición. Con la videocámara Philips siempre estarás listo para grabar los acontecimientos más sorprendentes sin perder un segundo.

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Comparte rápidamente, envía correos electrónicos y publica en Facebook/YouTube

Gracias al software de Windows incorporado, podrás publicar tus vídeos en sitios Web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin problemas. En el caso de los usuarios de Mac, podréis organizar, editar y compartir los vídeos fácilmente con iMovie, de iLife. Gracias a la técnica de compresión avanzada del formato de vídeo HD (H.264) que usa la videocámara Philips, se generan archivos más pequeños que los de las videocámaras, las cámaras digitales y los teléfonos móviles estándar sin tener que sacrificar la calidad de vídeo, de esta forma podrás compartirlos aún más rápido. Además, estos archivos se pueden usar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 4

19

Reseñas

10/10/2011

Nederland

Nederland

gebruiksvriendelijk

de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SL HD-camcorder

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder

Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SL HD-camcorder

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09/10/2011

Nederland

Nederland

dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken

Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SL HD-camcorder

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