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Descatalogado

Videocámara de alta definición

CAM300WH/00

3.1

| (7) Reseñas

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Grabar vídeos y fotografías en alta definición es coser y cantar con esta videocámara ESee CAM300. Su pantalla táctil de tres pulgadas te otorga un control intuitivo, mientras que las funciones de edición instantánea e impresión rápida te permiten compartir los resultados directamente, tanto en un televisor como en línea.

Ver todos los beneficios

Control mediante pantalla táctil

Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil

Batería de mayor duración que te permite grabar más

Resolución de hasta 12 megapíxeles para fotografías de alta calidad

Resolución de hasta 12 megapíxeles para fotografías de alta calidad

Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD

Rememora tus recuerdos con todo detalle con vídeos en full HD

Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

7

Reseñas

12/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Birthday Present

I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM300WH HD camcorder

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01/06/2012

Nederland

Nederland

Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig

Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.

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16/12/2011

Nederland

Nederland

CAM300WH foto en

Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.

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