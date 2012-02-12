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Descatalogado
CAM300WH/00
Capturar y compartir magníficos momentos nunca había sido fácil
Grabar vídeos y fotografías en alta definición es coser y cantar con esta videocámara ESee CAM300. Su pantalla táctil de tres pulgadas te otorga un control intuitivo, mientras que las funciones de edición instantánea e impresión rápida te permiten compartir los resultados directamente, tanto en un televisor como en línea.
Graba y disfruta de vídeos en calidad de alta definición (full HD 1080p). "1080" se refiere a la resolución de la pantalla, al número de líneas horizontales presentes y “p” es la inicial de “progressive scan” (escaneado progresivo), la aparición secuencial de las líneas en cada fotograma. 1080p aporta a los vídeos una calidad superior a la habitual en los teléfonos móviles y las cámaras digitales. Además, la videocámara usa el mismo formato de vídeo que los reproductores Blu-ray y discos - H.264. Este formato altamente sofisticado te ofrece una calidad de imagen de alta definición superior, para que puedas apreciar tus recuerdos en vídeo con claridad cristalina.
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3.1
de 4
7
Reseñas
Jamie225
12/02/2012
United Kingdom
Great Birthday Present
I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.
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Esta reseña se realizó para CAM300WH HD camcorder
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Kingy62
01/06/2012
Nederland
Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig
Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.
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BartK
16/12/2011
Nederland
CAM300WH foto en
Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.
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