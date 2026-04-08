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CP0386
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Esta bandeja de goteo recoge las aguas residuales del dispositivo. Es fácil de extraer y limpiar. Compatible con la serie Incanto, Picobaristo y Philips 5000.
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