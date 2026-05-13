Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
CP2406/01
Para reemplazar tu protector para pecho actual
Extrae leche de forma eficaz con los protectores para el pecho diseñados para adaptarse a la perfección, garantizar el flujo y proteger el pezón. Para su uso con los extractores de leche eléctricos portátiles manos libres Philips Avent Natural CareMás información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Pieza reemplazable
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.