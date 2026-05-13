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    • Para reemplazar tu protector para pecho actual Para reemplazar tu protector para pecho actual Para reemplazar tu protector para pecho actual

      Natural Care HandsfreeWearable Protector para pecho de 27 mm

      CP2406/01

      Para reemplazar tu protector para pecho actual

      Extrae leche de forma eficaz con los protectores para el pecho diseñados para adaptarse a la perfección, garantizar el flujo y proteger el pezón. Para su uso con los extractores de leche eléctricos portátiles manos libres Philips Avent Natural Care

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      Para reemplazar tu protector para pecho actual

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      • Blanco
      • Tamaño: 27 mm

      Especificaciones técnicas

      • Pieza reemplazable

        Se ajusta a los tipos de producto
        SCF494
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