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Anillo de sellado para jarra de la batidora
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CP9095
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Esta batidora Daily Collection de Philips dispone de un motor de 400 W, jarra de 1,5 litros y una cuchilla de 4 hojas ProBlend, que se combinan para obtener unos resultados perfectos para preparar batidos y comida. Podrás batir cualquier cosa de forma sencilla.
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