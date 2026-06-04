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Jarra de café

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Jarra de café

CP9936/01

Jarra de café

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Manuales y documentación

Esta jarra recoge el café preparado con la cafetera. Garantiza la conservación del sabor y la temperatura adecuada del café. Compatible con la cafetera Philips Daily Collection.

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  • 4 June 2026

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