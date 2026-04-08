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CP9938
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Este portafiltro permite colocar filtros de papel 1x4 o filtros permanentes para la cafetera Daily Collection. Es fácil de desmontar y limpiar.
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