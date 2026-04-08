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Cepillo de limpieza
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CRP725
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Este cepillo ayuda a cuidar la cafetera, ya sea al realizar la limpieza habitual o al cambiar a una mezcla de granos diferente. El cepillo permite llegar a las zonas y ranuras más estrechas del conducto del molinillo.
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