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Cepillo de limpieza

CRP725

Cepillo de limpieza

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Manuales y documentación

Este cepillo ayuda a cuidar la cafetera, ya sea al realizar la limpieza habitual o al cambiar a una mezcla de granos diferente. El cepillo permite llegar a las zonas y ranuras más estrechas del conducto del molinillo.

  • PDF archivo
  • 8 April 2026

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